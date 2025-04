Sololaroma.it - Roma, Lazio alle porte: Dovbyk a caccia di gol pesanti

La serata di oggi 13 aprile sarà estremamente cruciale per la. Dopo una settimana di attesa ed intenso lavoro, infatti, i giallorossi si metteranno alla prova con quello che può essere definito un vero e proprio test.20:45, infatti, i capitolini affronteranno in quel dello stadio Olimpico la, con in palio 3 puntisia per il dominio cittadino che per la qualificazione alla prossima Champions League. I biancocelesti desiderano riscattarsi dopo la debacle patita con il Bodo Glimt in Europa League, con la Lupa che non dovrà farsi cogliere impreparata.Claudio Ranieri è ben consapevole che il cliente sia ostico ma vuole tenere intatto il suo score perfetto nelle stracittadine della Capitale, prima del ritiro. Il coach di Testaccio si affiderà ai migliori elementi del suo scacchiere, con il focus che va necessariamente all’attacco.