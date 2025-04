Mestre aggressione nei confronti di una bambina di 11 anni lo sconcerto del CNDDU

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del CNDDU sui gravi fatti di Mestre, con il tentativo di abuso subito da una bambina di 11 anni dopo che la stessa aveva partecipato ad alcune attività scolastiche pomeridiane.

Ne parlano su altre fonti Quarantacinquenne sardo, noto in Veneto. Il violentatore della bambina con un passato da "seriale". Mestre, 45enne accusato di violenza su bimba di 11 anni: arrestato dai Carabinieri. Bambina di 11 anni violentata sotto casa: Massimiliano Mulas è uno stupratore seriale "in giro per l'Italia". 45enne accusato di violenza sessuale su una bambina di 11 anni. Arrestato. Mestre, 45enne arrestato per violenza sessuale su una bambina di 11 anni. Mestre, aggredita e violentata una bambina di 11 anni: arrestato un 45enne con precedenti.

Come scrive today.it: Bambina di 11 anni violentata sotto casa: Massimiliano Mulas è uno stupratore seriale "in giro per l'Italia" - L'uomo accusato di aver violentato una bimba a Mestre (Venezia) ha diversi precedenti e condanne per episodi simili. Di origini sarde, 45 anni, "era stato seguito per un periodo dai servizi sociali, p ...

Lo riporta informazione.it: Mestre, 45enne arrestato per violenza sessuale su una bambina di 11 anni - I carabinieri di Mestre hanno arrestato un 45enne con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di appena 11 anni. L’uomo, italiano, probabilmente senza fissa dimora, avrebbe seguit ...

Secondo gaeta.it: Arrestato un uomo per abuso sessuale su una bambina di 11 anni a Mestre: i dettagli dell’aggressione - Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Mestre per aver aggredito sessualmente un'alunna di 11 anni, scatenando preoccupazione tra i genitori e richieste di maggiore sicurezza nella comunità.