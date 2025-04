Juventusnews24.com - Continassa Juve: i bianconeri tornano al lavoro dopo la vittoria contro il Lecce! Giungono novità sulle condizioni di Koopmeiners e McKennie

Continassa Juve: i bianconeri tornano al lavoro dopo la vittoria contro il Lecce! Giungono novità sulle condizioni di Koopmeiners e McKennie

Allenamento: le ultime dalla Continassa

La Juventus è subito tornata ad allenarsi alla Continassa. Venendo al programma di oggi: coloro che non sono stati impiegati contro i pugliesi si sono concentrati sul lavoro atletico e hanno svolto una serie di partitelle a tema. Scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione salentina. Domani la squadra avrà a disposizione una giornata di riposo, prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì mattina.