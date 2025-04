I Pinguini con Pezzali, Cremonini con Elisa: che bella settimana di feat - Le recensioni delle nuove uscite della settimana.

Nuovaricca di, anche molto importanti. Per esempio, nel weekend sono usciti tre tra i migliori dischi dell’anno: quello che ci riporta all’età d’oro dell’indie de I Cani, quello da liricista maledetto di Chiello e l’epopea rap di Anastasio. Molto interessanti anche i dischi di Populous e, soprattutto, quello pop avanguardista di Bais. Bocciato il joint album di Sfera Ebbasta e Shiva, sperando certifichi l’esplosionebolla trap. A farla da padrone nella sezione singoli sono dueuring d’eccellenza, quello tra iTattici Nucleari e Maxe quello tra Cesareed, entrambi portati a casa con professionalità. Bene anche Irene Grandi, solito rap sotto la cintura per Nitro, solito ultraromanticismo mai fine a se stesso per Tropico. Nutrita la lista dei bocciati: bentornato Sangiovanni, ma il pezzo non vale sto granché, a sorpresa Mondo Marcio ci ha un po’ deluso, forse perché le aspettative erano alte.

