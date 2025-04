Notte di paura ad Avellino perde il controllo e si schianta contro un palo

paura nella serata di sabato. Intorno alle ore 21:00, in via Giulio Acciani, un'auto è finita violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica.Ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente — un uomo di 42 anni — a perdere il controllo del veicolo e a schiantarsi lungo la strada. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, i sanitari del 118 e i Carabinieri. L'uomo, unico occupante dell'auto, è stato estratto dall'abitacolo e trasportato all'ospedale "Moscati" di Avellino per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'intera area, mentre i militari dell'Arma hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

