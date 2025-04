Padel la Lazio vince il derby prima del derby dei grandi calciatori

Padel Club, nel corso del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, è andato in scena la sfida tra gli ex Lazio, Paolo Di Canio e Dario Marcolin, e gli ex Roma, vincent Candela e Simone Perrotta Ilgiornale.it - Padel: la Lazio vince il 'derby prima del derby' dei grandi calciatori Leggi su Ilgiornale.it Al Villa PamphiliClub, nel corso del FIP Silver MediolanumCup, è andato in scena la sfida tra gli ex, Paolo Di Canio e Dario Marcolin, e gli ex Roma,nt Candela e Simone Perrotta

