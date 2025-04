LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA Morbidelli in testa bagarre furibonda tra Bagnaia e Marquez

DIRETTA LIVE-16 Marquez torna davanti e infila Bagnaia in fondo al rettilineo.-17 Grandissima gara finora per Vinales con la KTM: resta in scia a Bagnaia e Marquez.-17 Sconta il long lap penalty Alex Marquez. Di Giannantonio purtroppo è 21°.-17 Bagnaia si porta a un secondo da Morbidelli, ma Marquez lo tallona da vicinissimo.-18 E’ il primo scontro diretto della stagione per Bagnaia e Marquez. Lo spagnolo sembra voler reagire subito.-18 Long lap pernalty per Alex Marquez, che ha rovinato la gara di Di Giannantonio.-18 PECCOOOOOOOOOOO!!!! Sorpasso su Marc Marquez! Affianca lo spagnolo sul rettilineo e lo supera con una staccata da brividi!-18 Morbidelli in fuga con 1.1 su Marc Marquez, che è tallonato da Bagnaia! Poi Vinales, Zarco, Aldeguer, Alex Marquez, Quartararo, Acosta e Ogura. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Morbidelli in testa, bagarre furibonda tra Bagnaia e Marquez Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16torna davanti e infilain fondo al rettilineo.-17 Grandissima gara finora per Vinales con la KTM: resta in scia a.-17 Sconta il long lap penalty Alex. Di Giannantonio purtroppo è 21°.-17si porta a un secondo da, malo tallona da vicinissimo.-18 E’ il primo scontro diretto della stagione per. Lo spagnolo sembra voler reagire subito.-18 Long lap pernalty per Alex, che ha rovinato la gara di Di Giannantonio.-18 PECCOOOOOOOOOOO!!!! Sorpasso su Marc! Affianca lo spagnolo sul rettilineo e lo supera con una staccata da brividi!-18in fuga con 1.1 su Marc, che è tallonato da! Poi Vinales, Zarco, Aldeguer, Alex, Quartararo, Acosta e Ogura.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE MotoGP - GP Qatar 2025 in DIRETTA : buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche

LIVE MotoGP - GP Qatar 2025 in DIRETTA : Marquez devastante - Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche

LIVE MotoGP - GP Argentina 2025 in DIRETTA : doppietta dei fratelli Marquez - 3° un buon Bagnaia

Ne parlano su altre fonti GP Qatar 2025, Gara: il via alle 19:00 – DIRETTA. Moto Gp Qatar: Marc Marquez vince la sprint, poi il fratello Alex. MotoGP diretta GP Qatar, LIVE Losail: Marquez dalla pole pregusta il bis, Bagnaia serve la gran rimonta. MotoGP | GP Qatar 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto). MotoGP DIRETTA, GP del Qatar: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. MotoGP | GP Qatar, Gara: la cronaca live.

Si apprende da sport.virgilio.it: MotoGP diretta GP Qatar, LIVE Losail: Marquez dalla pole pregusta il bis, Bagnaia serve la gran rimonta - Il racconto in diretta del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma per le 19.00 di domenica 13 apri ...

Si apprende da gazzetta.it: La cronaca minuto per minuto del GP Qatar, quarta prova del Motomondiale 2025 - Ieri giornata trionfale per Marc Marquez con la Ducati ufficiale: ha firmato prima la pole, poi si è preso la gara Sprint. Il programma di giornata a Lusail prevede la Moto3 (16 giri) alle 16 italiane ...

Come scrive ilsussidiario.net: Diretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Qatar 2025 Losail (oggi domenica 13 aprile) - Diretta MotoGp streaming gara GP Qatar 2025 Losail live video tv oggi domenica 13 aprile: cronaca, orario, podio e vincitore in notturna.