SERIE C Audace Cerignola Benevento la diretta testuale

Cerignola e Benevento si affrontano al “Monterisi” nel 36esimo turno di campionato. I pugliesi sono secondi in classifica a -2 dalla capolista Avellino che in contemporanea attende la visita del Monopoli. Nei giallorossi non c’è lo squalificato Talia. A sorpresa Auteri schiera Veltri al posto di Oukhadda a destra del pacchetto arretrato. In attacco si rivede Lanini dal 1?. Formazioni ufficiali (ore 19:30)Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano, Gonnelli, Ligi; Russo, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Volpe; D’Andrea, Salvemini. A disp.: Fares, Saracco, Velasquez, Martinelli, Nicolao, Ianzano, Mc Jannet, Bianchini, Achik, Santarcangelo, Cuppone. All.: RaffaeleBenevento (4-2-3-1): Nunziante; Veltri, Berra, Capellini, Simonetti; Prisco, Acampora; Lamesta, Pinato, Manconi; Lanini. Anteprima24.it - SERIE C/ Audace Cerignola-Benevento, la diretta testuale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano al “Monterisi” nel 36esimo turno di campionato. I pugliesi sono secondi in classifica a -2 dalla capolista Avellino che in contemporanea attende la visita del Monopoli. Nei giallorossi non c’è lo squalificato Talia. A sorpresa Auteri schiera Veltri al posto di Oukhadda a destra del pacchetto arretrato. In attacco si rivede Lanini dal 1?. Formazioni ufficiali (ore 19:30)(3-5-2): Greco; Romano, Gonnelli, Ligi; Russo, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Volpe; D’Andrea, Salvemini. A disp.: Fares, Saracco, Velasquez, Martinelli, Nicolao, Ianzano, Mc Jannet, Bianchini, Achik, Santarcangelo, Cuppone. All.: Raffaele(4-2-3-1): Nunziante; Veltri, Berra, Capellini, Simonetti; Prisco, Acampora; Lamesta, Pinato, Manconi; Lanini.

