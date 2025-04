F1 Piastri vince in Bahrain Le Ferrari giù dal podio Risultati e classifica

Piastri vince il Gp del Bahrain dopo una gara dominata fin dalla partenza dalla pole position. L'australiano, al volante della McLaren si impone davanti all'inglese della Mercedes George Russell, a rischio però di una penalità di 5? per aver aperto il Drs quando non avrebbe potuto, in caso di penalizzazione scenderebbe al quarto posto. La decisione verrà presa dai commissari nelle prossime ore.A completare il podio l'altra McLaren, quella dell'inglese Lando Norris che supera a 5 giri dalla fine la Ferrari del monegasco Charles Leclerc quarto. Quinto posto per l'altra Ferrari, quella dell'inglese Lewis Hamilton, segue il campione del mondo in carica, l'olandese della Red Bull Max Verstappen e il francese dell'Alpine Pierre Gasly. A completare la top ten il francese della Haas Esteban Ocon, il giapponese della Red Bull Yuki Tsunoda e l'inglese della Haas Oliver Bearman.

