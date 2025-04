La Valtur Brindisi si risolleva contro Vigevano Brown dà spettacolo al PalaPentassuglia

Brindisi - La Valtur Brindisi si risolleva dalla brutta sconfitta contro il fanalino di coda Piacenza, tornando alla vittoria (83-68) contro l'Elachem Vigevano, invischiata nella bagarre playout. A due giornata dalla fine della regular season del campionato di A2, gli uomini di coach Bucchi. Brindisireport.it - La Valtur Brindisi si risolleva contro Vigevano: Brown dà spettacolo al PalaPentassuglia Leggi su Brindisireport.it - Lasidalla brutta sconfittail fanalino di coda Piacenza, tornando alla vittoria (83-68)l'Elachem, invischiata nella bagarre playout. A due giornata dalla fine della regular season del campionato di A2, gli uomini di coach Bucchi.

