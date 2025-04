Non è corretto entra Valeria Marini ed è gelo Cosa ha fatto Mara Venier

gelo e imbarazzo nell'ultima puntata di Domenica In, su Rai1. Tra gli ospiti di Mara Venier c'è Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, che ha raccontato la brutta vicenda in cui è rimasta coinvolta: una truffa finanziaria in cui ha perso 335.000 euro a causa id una persona che l'ha ingannata promettendole grandi guadagni con i Bitcoin. L'87enne ha raccontato la vicenda che l'ha molto colpita, ma ha parlato anche della sua vita e del rapporto con la figlia. A sorpresa, poi, in studio è entrata proprio Valeria Marini ma l'effetto Carramba non c'è stato: Orrù non ha gradito la presenza della figlia e ha protestato con veemenza: "No questo non si fa, non è corretto. Resto per rispetto a te Mara e per la tua persona, ma questo non l'avrei fatto". La conduttrice spiega che, con l'approssimarsi della Pasqua, sperava in un ramoscello d'ulivo tra le due, che non c'è stato.

Ne parlano su altre fonti Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. La frecciatina alla figlia: «Mi scriveva le letterine da piccola. Devo s. Valeria Marin e la mamma, gelo a Domenica In: "Sbloccami il cellulare". Gianna Orrù a Domenica In parla della truffa, in studio arriva la figlia Valeria ed è gelo: “Non è corretto”. Gianna Orrù, gelo in studio quando Mara Venier fa entrare la figlia Valeria Marini (con cui ha litigato): «No,. Valeria Marin e la mamma, gelo a Domenica In: "Sbloccami il cellulare". La mamma di Valeria Marini distrugge la figlia: "Non parliamo da mesi, ha venduto i fatti miei ai giornali". Lei entra in studio, scoppia la lite.

Segnala iltempo.it: Domenica In, gelo in studio. La madre di Valeria Marini sbotta con Mara Venier: "Non è corretto" - A sorpresa, poi, in studio è entrata proprio Valeria Marini ma l'effetto Carramba non c'è stato: Orrù non ha gradito la presenza della figlia e ha protestato con veemenza: "No questo non si fa, non è ...

Come scrive today.it: La mamma di Valeria Marini distrugge la figlia: "Non parliamo da mesi, ha venduto i fatti miei ai giornali". Lei entra in studio, scoppia la lite - Ospite di Domenica In, la donna, 87 anni, ha spiegato che i rapporti con la figlia si sono incrinati dopo la truffa di cui è stata vittima. Ma Mara Venier le organizza una "brutta sorpresa" ...

Riporta affaritaliani.it: Valeria Marini, il litigio con la madre finisce in pubblica piazza a Domenica In: "Mamma sbloccami sul telefono" - Gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Il rapporto tra la showgirl e la mamma finisce sotto i riflettori a Domenica In. Mara Venier accoglie la signora Gianna come ospite per un'intervista. " ...