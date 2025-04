Derby Lazio Roma scontri tra tifosi e polizia lancio di oggetti cariche e uso di idranti

lancio di oggetti, cariche e uso di idranti a poche ore dal Derby all’Olimpico fra Lazio e Roma. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500 tifosi Romanisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell’ordine. Il . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Tensioni, condie uso dia poche ore dalall’Olimpico fra. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500nisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell’ordine. Il .

Ne parlano su altre fonti Lazio-Roma, scontri fra tifosi prima del derby: caos a Ponte Milvio. Derby Lazio-Roma, tensione fuori dall’Olimpico: scontri e bombe carta contro la polizia. Derby Lazio-Roma, Olimpico presidiato: sequestrati bastoni durante i controlli. Lazio, scontri prima del derby a Ponte Milvio tra tifosi e polizia. Derby Lazio Roma, scontri tra tifosi a Ponte Milvio: le ultime. Lazio-Roma, scontri tra polizia e tifosi biancocelesti: idranti in azione a Ponte Milvio.

leggo.it comunica: Derby di Roma, scontri tra i tifosi della Lazio e la polizia: cariche, idranti e lancio di oggetti - Tensione a poche ore dall’inizio di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Sono in corso, infatti, scontri tra la polizia e i tifosi ...

calciomercato.com comunica: Lazio-Roma scontri in due zone della città fra tifosi e polizia: bombe carta, cariche, lacrimogeni e idranti per riportare l'ordine - Attimi di tensione sono stati registrati a Roma in questo infuocato pre-partita del derby fra Lazio e Roma, posticipo serale domenicale della 32esima giornata di.

ilmessaggero.it riferisce: Lazio-Roma, scontri a Ponte Milvio tra tifosi prima del derby: oggetti contro agenti, idranti per disperdere ultrà - Al momento la situazione attorno all’Olimpico rimane tesa, con un elicottero della polizia che continua a sorvolare l’area riprendendo il flusso di migliaia di tifosi della Roma della Lazio con le ...