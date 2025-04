Cucine da Incubo 11 Il Mulino di Vallecorsa Frosinone è il secondo ristorante da salvare

Il Mulino sorge a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Si tratta di un locale a conduzione familiare, gestito storicamente da Oliviero, detto "il barone", e da Lina. Con il passare del tempo, la responsabilità è stata ceduta alle figlie Lucilla e Sabrina e al nipote David. Tuttavia, Oliviero è ancora una presenza costante nel ristorante, dove non mancano vari attriti familiari. Non a caso, Lucilla e Sabrina hanno più volte lasciato intendere che non vogliono prendersi cura de Il Mulino. L'impressione generale, dunque, è che lo mantengano aperto soltanto per non creare un dolore al padre.

tg24.sky.it comunica: Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo a Frosinone per una nuova missione - Dopo l’esordio di stagione in Germania, in una inedita puntata all’estero, Antonino torna in Italia e atterra in Ciociaria, a Vallecorsa (Frosinone), per una nuova missione nel ristorante “Il Mulino”.

Nota di tvserial.it: Anteprima della Puntata di Domenica 13 Aprile di “Cucine da Incubo” - Domenica 13 aprile, gli appassionati di cucina troveranno la tavola imbandita per una nuova avventura di "Cucine da Incubo", il programma Sky ...

ciociariaoggi.it riferisce: "Cucine da Incubo" fa tappa in Ciociaria. Ecco dove - "Cucine Da Incubo", il programma televisivo condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo, fa tappa a Vallecorsa nello storico ristorante "Il Mulino". Il locale un tempo era conosciuto da tutti e faceva ...