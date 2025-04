Domenica delle Palme a Salerno folla sul lungomare parcheggi pieni

Domenica delle Palme particolarmente affollata per la città di Salerno. Oggi davvero in tantissimi - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino. La follaParticolarmente. Salernotoday.it - Domenica delle Palme a Salerno: folla sul lungomare, parcheggi pieni Leggi su Salernotoday.it Nonostante il tempo incerto, è stata unaparticolarmente afta per la città di. Oggi davvero in tantissimi - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono scesi in strada per trascorrere qualche ora di svago nel centro cittadino. LaParticolarmente.

