Piastri vince il Gp del Bahrain Ferrari quarta e quinta

Oscarsu McLarenil Gran Premio del, precedendo al traguardo la Mercedes di George Russell. Terzo Lando Norris che al 52esimo giro riesce a sorpassare ladi Charles Leclerc, arrivato quarto. Dietro il monegasco l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Sesto il campione del mondo in carica Max Verstappen che con la sua Redbull supera all'ultimo respiro la Alpine di Pierre Gasly. "Gran risultato, ho iniziato bene fin dalle qualifiche. Non so ringraziare a sufficienza il mio team, sono fiero di quanto fatto in pista anche qui in Bahrein, una gara per noi molto importante e i nostri proprietari, una bella vittoria di tutto il team. Avrei preferito non ci fosse la safety car ma il passo era buono, ero fiducioso di ripartire bene. Serviva una buona partenza e sono contento di averla fatta bene", ha commentato, pilota della McLaren, al termine del Gp.