.com - Vincenzo Incenzo, video intervista #Pace: «Un viaggio emozionale e fisico, e poi Bernadette, Sanremo, Renato, il Giubileo»

La nostra, per il suo: l’album e i brani, i suoi live, i viaggi,, il, Lunezia, i musical sue Frida Kahlo, e un divertente aneddoto riguardanteZeroVi presentiamo la nostra, che ha pubblicato il suo nuovo album.In questa lunga chiacchierata con l’apprezzato autore ed artista abbiamo affrontato tanti argomenti inerenti il suo album e i brani, i suoi futuri live, i viaggi, il Festival di, il premio Lunezia, i musical sude Lourdes e Frida Kahlo, ile un divertente aneddoto riguardanteZero.Compra qui il CDdiAmazonCompra qui i biglietti perde Lourdes – Il musical Ticketone– foto di Pitta ZaloccoDal 15 novembre è disponibile in formatoe in digitale(Verba Manent / Ada Music Italy), il nuovo album di inediti del cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista