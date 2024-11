Lanazione.it - Villaggio Scolastico. FdI: "Freddo e degrado". Ma la Provincia non ci sta

Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e ladi Pisa sulla situazione delle scuole a Pontedera. Alcuni esponenti dell’opposizione hanno denunciato una condizione di "inaccettabile che continua a peggiorare" al. A quanto afferma l’esponente di Fratelli d’Italia Christian Nannipieri, manca infatti "luce e riscaldamento all’istituto tecnico ‘Fermi’, dove alcune classi hanno toccato il record negativo di 15 gradi. Muffa che ricopre interi ambienti nel liceo scientifico ‘XXV Aprile’ e importanti criticità strutturali, come finestre con tapparelle rotte che costringono gli studenti a fare lezione con luce del sole negli occhi o, nei periodi estivi, a temperature insostenibili". "Per non parlare - precisa Nannipieri - che al classico ex ‘Andrea da Pontedera’, gli studenti si sono persino ingegnati con fogli di giornale per schermare le finestre".