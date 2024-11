Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo in apertura andiamo in Ucraina allarme missilistico su tutto il paese sotto attacco è finita di infrastrutture energetiche è Ucraina e un milione di utenti sono rimasti senza luce alcuni media americani riportano che il presidente americano Joe biden prima di lasciare la casa bianca avrebbe rivolto l’ultimo appello al congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti al ucraina per rafforzare il sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che si erano ridotte questo non va bene ha scritto in risposta alla notizia della richiesta di biden Kiev catturati decine di militari russi nel work Ed ora la cronaca il sindaco di Vigevano Andrea ceffa una consigliere comunale 3 dirigenti via SM controllata dal comune stati arrestati per reati contro la pubblica amministrazione in particolare il sindaco ha accusato di corruzione ai domiciliari sono finiti il presidente Vigevano e Lomellina Alessandro Gobbi Veronica passerella e altre due persone risultano indagati Angelo ciocca ex europarlamentare che è stato perquisito è l’imprenditore edile Alberto Righini presidente di ance Pavia all’origine dell’inchiesta il tentativo nel novembre 2022 di rovesciare la giunta comunale un consigliere sarebbe stato avvicinato per dimettersi per €15000 mentre il sindaco per avere sostegno da un’altra consigliera li avrebbe procurato una consulenza di massa ammonito per stalking un 37enne residente in Lombardia che non si era rassegnato alla fine della relazione con una ragazza 25enne i tuoi si erano lasciati lo scorso settembre secondo quanto ricostruito circa un mese fa l’uomo aveva deciso di trasferirsi a casa della sorella massa in modo di avvicinarsi Select da loro avrebbe iniziato a presentarsi sotto l’abitazione della giovane anche di notte offendendo le minacciando di ucciderti se non tornati insieme alla fine la 25enne si rivolta ai Carabinieri della stazione di avere te che hanno interessato la divisione anticrimine della Questura di massa al termine dell’indagine arrivate le missioni del Movimento per chi tratta del cinquantaquattresimo da inizio anno contro il 14 del 2023 per noi e per scherzo kitabu Gli scatenati da Cremona a Taranto passando per Perugia Napoli minori picchiati da Dani anche a tra la folla che spesso resta indifferente video delle creazioni finiscono nelle chat e sui social e diventano virali c’è anche l’ombra delle spedizioni punitive non aggressione registrata Perugia si arriva a parlare pure legato al omofobia il presidente eletto Donald Trump annuncia un’intesa con il Messico sul pronto immigrazione ho avuto una bellissima chiamata con la nuova presidente Claudia sheinbaum si è detta d’accordo bloccare la migrazione dal Messico agli Stati Uniti abbiamo anche parlato di cosa può essere fatto per fermare il flusso di droghe negli Stati Uniti è stata una conversazione produttiva spiega Trump sul sito Social Truth sottolineando Messico fermerà chi vuole andare al nostro confine con effetto immediato questo contribuirà notevolmente a fermare l’invasione illegale e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa