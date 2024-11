Sport.quotidiano.net - Tognetti, l’arte del frisbee. "Tra Mondiali ed Europei giro il mondo con i dischi conoscendo tanti amici»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sul campo tutti lo conoscono come Pingu, abbreviazione di Pinguino. Perché si porti dietro questo nome, però, non lo sa nemmeno lui, Luca. "Escludo – dice ridendo – che sia qualcosa legato ai Pinguini Tattici Nucleari perché quando me l’hanno affibbiato, questo soprannome, il gruppo musicale italiano non esisteva nemmeno". Pingu, però, tira dritto, portandosi dietro anche la nomea di essere uno dei migliori giocatori italiani di ultimate. Forse il migliore. "Ma questo non dovete chiederlo a me. Non vorrei passare per quello che non sono. Io penso solo a giocare perché in campo, mi diverto". Non è un atleta professionista per il semplice fatto che, nell’ultimate, il professionismo non esiste. Ma anche se non gli dà da vivere, non cambierebbe il suo sport con qualsiasi altra disciplina al