Ilgiorno.it - Sulla macchina del tempo ascoltando rock, punk e Brit-pop

La travolgente miscela di, funk, hip hop edei Red Hot Chili Peppers riletta da una band altrettanto trascinante e fedelissima all’originale. E poi i classici del-pop dei fratelli Gallagher e un tuffo all’indietro nelle canzoni pop epiù celebri dagli anni Ottanta ai Duemila. Una tripletta di tributi e omaggi all’insegna della musica. È quanto proporrà il fine settimana del The Bank di Monza. Sul palco di viale Lombardia oggi alle 21 saliranno i Magik Johnson, tribute band dei Red Hot Chili Peppers, un quartetto voce, chitarra, basso e batteria che porterà un’iniezione di funke reinterpreterà con energia i pezzi più famosi del gruppo californiano formato da Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante, da “Scar tissue“ a “Give it away“ a “Under the bridge“.