Ilnapolista.it - Sinner, l’Italia aspetta l’ok dell’Europa per la diretta Rai delle finali dello Slam

Il tema più caldo del momento è quello che riguarda il movimento sportivo del tennis. Tutti gli appassionati italiani si stanno chiedendo in questi giorni se riusciranno a vedere in chiaro ledei principali tornei di tennis con un italiano in campo:. La domanda ricorre, in vista degli Australian Open di gennaio. Grazie al giovane tennista, campione di umiltà, lo sport prima di nicchia, è diventato pian piano un fenomeno nazional-popolare. Dopo essersene accorte, le autorità competenti hanno aggiornato l’elenco degli eventi «di particolare rilevanza per le società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro». Siperò, in particolare dal Comitato di contatto della Commissione europea.Aumenta il numero di appuntamenti tennistici, c’èdell’Agcom ma sila Commissione Ue.