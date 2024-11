Donnaup.it - Perle di parmigiano: due ingredienti per un antipasto delizioso

Questedisono delle vere e proprie chicche. Si preparano con due soli: formaggio grattugiato e albume, friggono in abbondante olio di semi di arachidi e sono una delizia.Croccanti esternamente, morbide e soffici all’interno, si gonfiano in cottura e sono perfette per risolvere un aperitivo con ospiti in attesi.Avete presente quando amici e parenti suonano alla porta per un saluto e tra una chiacchiera e l’altra, si fa sera? Quante volte è capitato di volerli intrattenere ancora, magari per un brindisi, ma non abbiamo nulla di stuzzicante da offrire? Queste palline dorate, pronte in pochissimi minuti, ci toglieranno dall’imbarazzo e ci permetteranno di proseguire ancora e ancora tra confidenze e racconti, magari fino all’ora di cena.Sperimentiamole subito insieme, per godercele in anteprima!die preparazionePer questa ricetta occorrono:100 gr direggiano grattugiato2 albumiolio di semi per friggereIl procedimentoRompiamo le uova separando in due recipienti distinti tuorli e albumi.