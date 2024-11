Spazionapoli.it - Paolo Cannavaro, l’esperienza da allenatore è un incubo: arriva la conferma sul futuro

Leggi su Spazionapoli.it

non ha vissuto bene la sua prima esperienza dain solitaria: in queste ore èta lasul suoSono trascorse 19 partite da quandoè diventato l’della Pro Vercelli in Serie C. Un percorso iniziato dopo che l’ex capitano del Napoli ha accompagnato suo fratello Fabio come vice, prima in Cina, poi al Benevento ed infine all’Udinese. Erato dunque il momento di spiccare il volo da solo, ma la sua prima esperienza alla guida tecnica di una squadra non è andata per niente nel migliore dei modi.lascia la Pro Vercelli: attesa solo l’ufficialitàL’ex difensore azzurro si è seduto sulla panchina del club in estate, ma dopo 19 gare ha raccolto pochissimo. Appena 6 le vittorie, con 4 pareggi e ben 9 sconfitte. L’ultima èta nella serata di ieri, negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, con un pesante passivo di 3-0 contro la Giana Erminio.