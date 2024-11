Gaeta.it - Nuovo abbonamento flessibile a Pescara: una soluzione per studenti e lavoratori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un’importante novità nel trasporto pubblico locale punta a offrire unche si adatta meglio alle esigenze di chi deve spostarsi per motivi di studio o lavoro. Questa misura, approvata martedì durante la seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo, introduce undella durata di tre giorni, permettendo agli utenti di utilizzare i mezzi pubblici in modo più conveniente e senza il vincolo di titoli di viaggio tradizionali.Le caratteristiche dell’Ilconsente di viaggiare per tre giorni a scelta, anche non consecutivi, all’interno della stessa settimana. Questa flessibilità risponde a una richiesta specifica emersa durante consultazioni conpendolari, i quali avevano manifestato la necessità di unache permettesse spostamenti più agili.