Sport.quotidiano.net - Morte di Matilde Lorenzi, la Procura di Bolzano: “Fatto accidentale, nessun reato”

, 28 novembre – “Si è ritenuto e si ritiene tutt'ora che l'evento mortale sia stato causato da unmeramenteneppure astrattamente qualificabile come”. Laditorna sulladella sciatrice, avvenuta il 28 ottobre sulla pista ‘rossa’, Grawand G1 in Val Senales, ribadendo che si è trattato di un incidente. Nei giorni scorsi Ernesto Carbone, consigliere laico del Csm aveva depositato la richiesta per l'apertura di una pratica per fare chiarezza sulla correttezza e sulla completezza delle indagini svolte dalladi. Per questo motivo, ovvero l'accidentalità del, spiega la“il relativo fascicolo è stato iscritto a modello 45 (comenon costituente)” e non sono stati disposti “neppure accertamenti autoptici, ma questaha rilasciato il prima possibile il nulla osta alla sepoltura, anche per rispetto della famiglia”.