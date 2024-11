Mijatovic ripete le critiche ad Ancelotti ma sostiene che Mbappé poco performante diventi bravo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 13:26:55 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:L’ex direttore sportivo del Real Madrid Predragha nuovamente interrogato Carloe ha detto che “non è lo stesso allenatore dell’anno scorso”.La pressione sta iniziando a salire sucon il Real Madrid al 24esimo posto nel rinnovato formato dei gironi di Champions League. Sarebbe abbastanza buono per un posto agli spareggi, ma lasciamargine di errore con le squadre che finiscono dal 25° al 36° eliminato.I campioni in carica affrontano due trasferte nelle ultime tre partite – contro l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League, e contro il Brest, a sorpresa – su entrambi i lati di una partita casalinga contro il Salisburgo.@Mrdiventa allenatore per aver diretto la maggior parte delle partite di Coppa dei Campioni.