Formiche.net - Meloni è la nuova destra d’Europa. L’analisi della tedesca Faz

Leggi su Formiche.net

Costruttrice di ponti. In sei mesi è cambiato tutto a Bruxelles per Giorgia, e adesso tra i grandi capiè quello meglio posizionato nel 2025. La sentenza positiva per il governo italiano arriva dalla Frankfurter Allgemeine Zaitung che, pochi giorni dopo un’analisi del Wsj sulla possibilità che la premier italiana ora ha di essere ponte tra Usa e Ue, riflette non solo sui due anni di governo ma sugli ultimi sei mesi di vita politica europea, doveha compiuto un grosso passo in avanti.Pivot in UeSecondo il quotidiano tedesco è passata dalla possibile emarginazione dopo il voto contrario a Ursula von der Leyen, anche in virtù dello scatto in avanti del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente francese Emmanuel Macron che hanno deciso le nomine più rilevanti, a pivot de facto per due ragioni: il buon risultato elettorale di giugnodi Ecr e di Fratelli d’Italia, sommato al peso specifico (anche internazionale) crescente cheha conquistato.