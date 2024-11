Sport.quotidiano.net - Italiano, rabbia e rimpianti. "Manca sempre qualcosa. E ci siamo fatti due gol praticamente da soli»

Vincenzosi arrende all’evidenza, ma non alza bandiera bianca. L’evidenza racconta che l’avventura europea dei rossoblù è prossima alla fine. "Nelle gare che cino da qui alla fine cercheremo di faredi diverso", racconta, con il tono di chi sa che le speranze sono perdute. Troppo alto il livello Europeo per questo Bologna: "Cie non è la prima volta", spiega. Quelha un nome: "Ciqualità, soprattutto davanti". Ma non solo: "Dietro cigol da. Sia il primo, che ci ha negato la possibilità di studiaredi diverso nell’intervallo, ma pure il secondo". Il problema è il passo indietro. Perché il secondo arriva tre minuti dopo il pareggio ed è un film già visto. Ad esempio con l’Udinese. E a questonon ci sta: "Non sono d’accordo sul fatto che la prestazione sia stata negativa.