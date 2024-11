Lapresse.it - Decreto fiscale, fiducia al Senato: cosa prevede il testo

E’ stata posta laal dlda parte di Giorgetti. Uscito dal Cdm per anticipare alcune coperture della manovra, con il rifinanziamento per le infrastrutture, l’ape sociale, 100 milioni per gli straordinari per le forze dell’ordine, ilvede il traguardo dopo un cammino accidentato e domani approda in Aula a Palazzo Madama, blindato con la, dopo che la maggioranza si è avvitata su se stessa sul canone Rai.Alla fine non passa la conferma del taglio da 90 a 70 euro, ma sono tante le modifiche arrivate in, a partire dall’innesto dellegge che riapre i termini del concordato ed estende la platea del bonus Natale da 100 euro ai genitori single. Entra nel, con l’ok agli emendamenti di Pd e Avs, 3 milioni in più per la dote da dividere tra i partiti per il 2Xmille, mentre dopo i dubbi del Quirinale sull’assenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti per intervenire via, esce di scena la riforma complessiva del finanziamento ai partiti, circolata ieri con una riformulazione del governo sui testi dell’opposizione.