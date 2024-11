Spazionapoli.it - Conte, l’ex vice rivela il suo segreto: “Vince grazie a questo aspetto”

Leggi su Spazionapoli.it

Antonioha guidato il Napoli al primo posto in classifica dopo 13 giornate ed il suo exha svelato ildell’allenatore Un inizio di stagione sorprendente, per qualcuno, ma non per tutti. Angelo Alessio, exdi Antonio, ha svelato di non essere così colpito dal percorso fatto dal Napoli dopo 13 giornate di Serie A. Gli azzurri sono in testa alla classifica con un vantaggio di un solo punto su Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio e sono in piena corsa per riuscire nell’impresa dire il quarto titolo della storia partenopea.Per riuscirci bisognerà mantenere altissimo il livello di attenzione e migliorare anche quello delle prestazioni. Fin qui gli azzurri sono stati cinici e concreti, non molto belli, ma quasi mai perdenti. Solo due partite sono state sbagliate dall’inizio della stagione, quella con il Verona ad inizio anno e quella contro l’Atalanta al Maradona un mese fa.