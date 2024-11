Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attrice e comica Alessandra Ierse: carriera, compagno e vita privata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, attrice emilanese, debutta nel 1992 in radio partecipando al programma radiofonico Grazie della compagnia con Massimo Valli di Radio 101 One-O-One Network. Questo è stato anche premiato come miglior programma nel concorso di Tv, sorrisi e canzoni. Invece, il suo debutto in televisione avviene due anni più tardi, nel 1994, su Canale 5, quando interviene come disturbatrice, per 10 puntate, del programma serale Sabato notte live condotto da Paolo Bonolis.Qualche anno più tardi, nel 1999,entra nel cast del laboratorio di Zelig sulle nuove scoperte e l’anno successivo vince il secondo premio Ugo Tognazzi di Cremona. Da allora viene chiamata come ospite per diverse puntate al Maurizio Costanzo Show. Dopo che nel 2001 partecipa su La7 al programma Telerentola condotto da Roberta Lanfranchi, nel 2002 partecipa ad un programma radiofonico condotto da Massimo Valli, Ciccio Valenti e Dario Desi.