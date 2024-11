Catania tenta di scappare con i profumi rubati | arrestato 53enne dai Carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

hannoin flagranza uncatanese responsabile di furto aggravato.Al riguardo, intorno alle 14.30, la pattuglia del Nucleo Radiomobile stava transitando lungo la centralissima via Etnea, quando l’attenzione dei militari è stata attirata dalle grida di una donna che, indicando un uomo in fuga poco più avanti, ha avvertito in maniera concitata iche quest’ultimo aveva appena commesso un furto all’interno di un punto vendita di una nota catena commerciale italiana.Immediatamente, isi sono messi all’inseguimento del fuggiasco che, correndo è arrivato fino alla via Di Sangiuliano, dove hato di nascondersi all’interno di un negozio di telefonia, nella speranza che inon se ne accorgessero.Speranza vana questa, perché i militari dell’Arma non lo hanno mai perso di vista e, perciò, lo hanno raggiunto e bloccato, quindi perquisito.