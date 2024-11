Zonawrestling.net - AEW: Kamille gioca d’anticipo, abbandona Mercedes Monè prima di essere licenziata

L’avvicinamento a Full Gear pere la sua guardia del corpoè stato abbastanza burrascoso. Più volte Kris Statlander è riuscita a sorprenderle e l’insoddisfazione della CEO nei confronti della sua “sottoposta” è cresciuta ed è in un certo senso diventata pubblica. Superato Full Gear, doveha combattuto e vinto un match durissimo, è arrivato il momento della risoluzione del loro rapporto, manon è rimasta in silenzio a farsi umiliare attendendo il licenziamento.“Sei stupida o cosa?”Intervistata da Tony Schiavone,ha ripercorso il suo match di Full Gear esaltando la sua vittoria chiudendo con una frecciatina versodicendo che almeno lei sa come portare a termine un lavoro e l’ha dimostrato contro Kris Statlander. Rivolgendosi sempre aera pronta a pronunciare la fatidica frase “You’re fired!”(Sei), ma l’ex NWA le ha strappato il microfono di mano chiedendole ironicamente se fosse stupida o scema.