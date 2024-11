Zonawrestling.net - AEW: Al via il Continental Classic, ecco i risultati dei tre match disputati

Come annunciato sui social nei giorni scorsi, anche quest’anno si terrà il, torneo che quest’anno assegnerà direttamente la cintura, con Kazuchika Okada “costretto” a difenderla dall’assalto di altri 11 lottatori. Questa notte a Dynamite si sonoduedel girone Gold e uno del girone Blue. I due gironi, come annunciato domenica, sono così composti: Gold (Darby Allin, Claudio Castagnoli, Brody King, Will Ospreay, Juice Robinson e Ricochet); Blue (Shelton Benjamin, Mark Briscoe, Kyle Fletcher, Daniel Garcia, The Beast Mortos, Kazuchika Okada).Si prospetta grande equilibrioIl primoha riguardato il girone Blue ed è stato quello tra Shelton Benjamin e Mark Briscoe. Come da regole della competizione bordoring vuoto e nessuna presenza di MVP o Lashley, Benjamin con le sue forze è riuscito a domare Briscoe chiudendo ilin una dozzina di minuti con un modified belly-to-belly suplex.