Se vuoi una pelle tonica questi sono gli alimenti ricchi di collagene che dovremmo mangiare più spesso

Il brodo di ossa è un tormentone da una decina d'anni, ora riesploso su TikTok. Tutto è cominciato nella stagione 2012-13 dell'NBA, quando la nutrizionista Cate Shanahan è stata nominata consulente dei Los Angeles Lakers. Convinta sostenitrice dei "poteri magici" di questo alimento, ha rapidamente conquistato il team di allenamento e nutrizione. Ma soprattutto Kobe Bryant, che negli ultimi tre anni d'attività lo consumava regolarmente, ogni giorno: «Energia, infiammazione. È fantastico», spiegò.La ricetta di Sandra Padilla, chef dei Lakers, è questa: si mettono ossa di pollo o di manzo insieme alle verdure in una grossa pentola piena d'acqua, si porta a bollore e si cuoce lentamente per circa otto ore. Poi si filtra, si lascia raffreddare e si mette in frigorifero, dove il brodo assume una consistenza gelatinosa.