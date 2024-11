S conferma le stime dell' Ue Pil Eurozona +08% nel 2024

Quotidiano.net - S conferma le stime dell'Ue, Pil Eurozona +0,8% nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

L'agenzia di rating Standard & Poor's modifica le propriesul Pil. L'agenzia di rating prevede una crescitao 0,8% per il, in linea con la Commissione Ue, e'1,2% sul 2025, contro il +1,3% stimato da Bruxelles. Secondo gli analisti'agenzia la Germania sarà "in ritardo rispetto agli altri paesi", mentre la Spagna "continua a registrare performance superiori". Tra le ragionie modifiche alleprecedenti il calo "più pronunciato" dei prezzi'energia, in base al quale nel 2025 l'inflazione sarà "marginalmente più bassa di quanto previsto" al 2,4% contro il 2,5% precedente. Secondo S&P il "lungo periodo di stabilità nelle previsioni macroeconomiche potrebbe terminare", dal momento che "i nuovi leader di Stati Uniti, Unione Europea e Germania potrebbero infatti prendere decisioni all'inizio del prossimo anno su dazi, difesa e spese generali che potrebbero ridisegnare le prospettive economiche".