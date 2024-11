Ilgiorno.it - Ramy, morto dopo l’inseguimento. A casa Elgaml dolore e rabbia: “Gli dissi: non fare tardi. Lo sto ancora aspettando”

Milano – “Habibi, habibi”. Il mio amore, in arabo. Le labbra di Farida pronunciano questa parola come una preghiera. Gli occhi sempre pronti a versare nuove lacrime, che scendono non appena qualcuno si avvicina a porgerle le condoglianze abbracciandola. L’amore a cui Farida si rivolge è il suo figlio più piccolo,, il diciannovenneall’alba di domenica scorsa al termine del lungo inseguimento, durato 20 minuti, del TMax guidato da un amico del giovane, un ventiduenne tunisino, da parte di una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. Adella famiglia – originaria del Cairo, a Milano da 11 anni –, al primo piano di un alloggio popolare in via Mompiani al quartiere Corvetto, la porta rossa d’ingresso non è chiusa a chiave. L’uscio si spalanca di continuo per accogliere la processione silenziosa di parenti e amici che bussano per portare conforto.