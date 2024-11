Ilfattoquotidiano.it - Nuova ondata di freddo artico per gli ultimi giorni di novembre, prevista pioggia e neve

Glidisaranno caratterizzati da un ritorno del. Una perturbazione attraverserà il Nord e le regioni peninsulari, portando fenomeni di lieve entità. Nel contempo, una massa d’aria più mite farà aumentare ulteriormente le temperature, che resteranno sopra la media, soprattutto al Sud e sulle Isole, dove si potranno superare i 20 gradi.La situazione cambierà drasticamente tra giovedì e domenica. Domani sera un frontesi addosserà alle Alpi, per poi scendere verso l’Italia nella giornata di venerdì. Il vortice associato, proveniente dal Mare del Nord e diretto verso i Balcani, colpirà il Paese con piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse, interessando in plare le regioni adriatiche, il Centro-Sud e la Sicilia.Venerdì 29segnerà un cambiamento significativo sul piano climatico, con l’arrivo di un nucleo d’aria molto fredda dai Balcani.