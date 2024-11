Mistermovie.it - Mister Movie | Melissa Barrera delusa dopo l’addio a Scream

Melissa Barrera, nota per il ruolo di Sam Carpenter nei recenti capitoli della saga, ha descritto l'ultimo anno come il più difficile della sua vita dopo essere stata licenziata dalla serie. Melissa Barrera: il licenziamento da Scream e le sfide che hanno segnato il 2023. La decisione della casa di produzione Spyglass Media Group è arrivata in seguito a post pubblicati dall'attrice a sostegno della Palestina, giudicati antisemiti. Questo evento ha avuto un impatto devastante sulla sua carriera e sul suo stato emotivo, spingendola a mettere in dubbio il proprio futuro come attrice. La fine improvvisa di un capitolo importante. Barrera aveva interpretato Sam Carpenter nei film Scream V (2022) e Scream VI (2023), guadagnandosi il favore del pubblico e una nuova generazione di fan per il franchise.