Maxi operazione anti pirateria De Siervo | Una battaglia tra guardie e ladri loro stanno miseramente fallendo

Questa mattina unain tutta Europa con perquisizioni da Catania al l Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. Unacoordinata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania che ha smantellato la più vasta organizzazione criminale transnazionale dedita allaaudiovisiva. L’organizzazione criminale si avvaleva di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali, per un giro d’affari di oltre 250 milioni di euro al mese. Le prime reazioni dai principali stakeholder (Lega Serie A, Sky, Dazn).Leggi anche: Perquisizioni in tutta Europa contro il Pezzotto: smantellata un’organizzazione da 22 milioni di utentiL’ad di Serie A De: «Un passo cruciale nella lotta contro laaudiovisiva»«L’Takendown rappresenta un passo cruciale nella lotta contro laaudiovisiva, poiché si tratta della più vastamai condotta prima in ambito italiano ed internazionale, ed ha permesso di smantellare una rete criminale che serviva illegalmente 22 milioni di utenti», ha dichiarato De