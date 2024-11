Ilgiorno.it - La fiaccola delle Olimpiadi 2026. Ecco le tappe del “giro d’Italia“: "Il tedoforo dei sogni? Il Papa"

Leggi su Ilgiorno.it

"Chi vorrei come? Dobbiamo puntare all’universalità, siamo l’Italia, un Paese libero e aperto. Sarebbe bello anche per un metro avere il Santo Padre che fosse". Giovanni Malagò, al termine della presentazione deldella fiamma olimpica per i Giochi invernali del, propone la suggestione:Francesco con lain mano per “benedire” l’evento a Cinque Cerchi. Uno dei 10.001 tedofori lungo le strade italiane. Verona. Palazzo della Gran Guardia, a pochi metri dall’Arena che ospiterà la cerimonia di chiusuralombardovenete del. È da qui che il presidente della Fondazione olimpica Malagò, il governatore veneto Luca Zaia, il sindaco di Verona Damiano Tommaso e il ceo della Fondazione Andrea Varnier svelano la mappa del tour della fiamma, un tour che partirà tra un anno esatto.