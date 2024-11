Feedpress.me - La corsa alla Figc, Alex Del Piero: "Non dico di no, sono per il lavoro di squadra. Ma nessuno mi ha chiamato"

Sale la temperatura dellaper il vertici del calcio, su cui adesso piomba anche una denuncia: "La giustizia sportiva indaghi su Gravina». E intantoDel, indicato in questi ultimi giorni come possibile candidatopresidenza della, rompe il silenzio: "al momento mi ha, nemmeno l’assocalciatori; ma dire che no, non è vero" . Insomma la porta all’avventura.