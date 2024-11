Ilrestodelcarlino.it - Il prefetto De Rosa lascia Ravenna. In partenza per Catanzaro: "Ma questa città è indelebile"

Non c’è solo il sindaco in scadenza, Michele de Pascale, a salutare ladi. Anche ilCastrese Desi appresta a ’traslocare’, in questo caso a a. E a lui esprime "sincera gratitudine" lo stesso primo cittadino. "La nostrae tutta la Provincia in questi anni hanno potuto contare su una guida autorevole e un sicuro punto di riferimento a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine e a coordinamento delle strutture statali sul territorio", sottolinea Michele de Pascale. In un momento segnato da "sfide complesse", in primis le alluvioni, prosegue, "si è lavorato ogni giorno, fianco a fianco, mossi da un forte e leale spirito di collaborazione". IlDeè stato "un interlocutore di altissima professionalità e competenza, attento e aperto al dialogo.