Quotidiano.net - I premi alla storia del Risorgimento. Il Cavour di Amato, l’unificazione di Messina

Leggi su Quotidiano.net

Sono stati assegnati i riconoscimenti delo nazionale, organizzato dall’Istituto per ladel(Isri) con il patrocinio del ministero della Cultura. Tra iati, la storica francese Catherine Brice e il presidente onorario della Corte Costituzionale Giuliano, insieme allo scrittore e saggista Dinoe il docente dimoderna Maurizio Isabella. La cerimonia diazione si terrà venerdì nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma. Ilo, nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delitaliano, si divide in più sezioni: ilcarriera, assegnato a Brice, in Francia tra i maggiori esperti dellaitaliana tra Otto e Novecento; ilo per la divulgazione storica, assegnato aper alcune sue pubblicazioni tra il 1997 e il 2021, tra cui il volume Italiani per forza (Solferino, 2021); ilo libro dell’anno, andato a Isabella per Southern Europe in the Age of Revolutions (Princeton University Press, 2023); e ilo speciale della Giuria, consegnato adper il volume C’era una volta