Gaeta.it - Giorgio Giannini: Un ricordo di un grande attivista e storico

Facebook WhatsAppTwitter In un momento in cui il mondo è scosso da conflitti e ingiustizie, ildicontinua a ispirare coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo., noto per i suoi scritti e l’impegno sociale, è scomparso il 3 settembre 2023, lasciando un’eredità significativa nel campo della storia e dei diritti umani. La sua vita, segnata da impegno e passione, ha avuto un impatto duraturo in vari ambiti, dall’obiezione di coscienza all’educazione civica.Un maestro di storia e diritti umaninon era solo un; era un esperto nel suo campo che ha dedicato gran parte della sua vita alla giustizia sociale e ai diritti umani. La sua carriera è iniziata con un forte impegno per il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza in Italia.