Gaeta.it - Educazione alimentare: iniziativa coinvolgente per bambini di Ancona sull’importanza degli agricoltori

Facebook WhatsAppTwitter Un gioco di ruolo innovativo ha avuto luogo presso la scuola primaria Domenico Savio di, dove gli studenti delle classi quarte e quinte hanno partecipato a un’attività educativa volta a promuovere l’alimentazione sana e il valore del lavoro. Il progetto Be Food Smart, sostenuto da Coldiretti e dalla Fondazione Campagna Amica, ha permesso ai ragazzi di esplorare con creatività il mondo dell’agricoltura e della biodiversità agro.Un approccio ludico all’Il progetto Be Food Smart propone un format interattivo che include un gioco di ruolo con quattro personaggi chiave: due studenti, un’insegnante e un contadino che rappresenta Fondazione Campagna Amica. Come spiegato da Pasquale Battaglia, referente del progetto, l’attività è concepita per stimolare la curiosità deie farli rifletteredella biodiversità agro