Dumfries | Amo l’Inter con Inzaghi sono migliorato Adesso voglio…

In occasione del rinnovo del contratto confino al 30 giugno 2028, Denzelha condiviso le sue emozioni in un’intervista esclusiva a Inter TV. Ecco le sue parole:Cosa significa per te questo rinnovo?“molto orgoglioso, è un momento speciale per me.arrivato qui tre anni fa eho rinnovato.stati anni fantastici, efelice di continuare il mio percorso con”.Qual è stata l’emozione più grande vissuta finora?“Senza dubbio, la vittoria dello scudetto la scorsa stagione. È stato un momento unico per tutti, il coronamento di tanto lavoro. Ma in generale, questi tre annistati pieni di emozioni: qui mi sento a casa”.Come ti fa sentire essere un elemento importante della squadra?“Mi rende orgoglioso. Da quandoarrivato, dopo l’Europeo e il periodo al PSV,cresciuto molto sia come giocatore che come persona.