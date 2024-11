Quotidiano.net - Cresce povertà sanitaria, 463 mila chiedono aiuto per i farmaci

Italiani sempre più in difficoltà quando si tratta di comprare i medicinali. Nel 2024, 463persone hanno dovuto chiederea realtà assistenziali convenzionate con il Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamentee cure che, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. Si tratta di circa l'8% in più rispetto allo scorso anno. È uno dei dati del libro sulla('Tra le crepe dell'universalismo - Disuguaglianze di salute,e Terzo settore in Italia') curato dall'Osservatorio sullache sarà presentato oggi alla Camera. Secondo il rapporto, il peso della spesa per isostenuta dalle famiglie italiane è sempre più alto: lo scorso anno è aumentata di 731 milioni di euro, passando da 9,91 miliardi nel 2022 a 10,65 miliardi del 2023.