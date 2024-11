Anteprima24.it - Costi dei biglietti ferroviari alle stelle, Mastella scrive a Fs, Italo e a Salvini: “Una ingiustizia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clementeha scritto ai vertici di Ferrovie dello Stato ee per conoscenza al Ministro dei Trasporti Matteola seguente lettera sul tema degli aumenti deisulle trattee che conducono dal Centro-Nordcittà del Sud: “Ho appreso, tanto da diversi articoli apparsi sui media quanto da alcune segnalazioni che mi sono pervenute dai miei concittadini, che durante le festività natalizie si registrano considerevoli aumenti delle tariffe per viaggiare a bordo dei treni dell’Alta Velocitàa. Le festività natalizie sono un momento di cruciale importanza per numerose famiglie del Mezzogiorno che attendono questo momento dell’anno per riunirsi. Ricongiungimenti che hanno un valore, tanto affettivo quanto sociale, inestimabile.