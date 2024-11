Bologna-Lille oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi, match valido per la quinta giornata della fase campionato di/2025. I rossoblù hanno trovato il primo punto nella competizione nello scorso turno, grazie al pari interno a reti bianche contro il Monaco. I francesi invece sono imbattuti, una vittoria e tre pareggi, e scenderanno in campo con la voglia di proseguire questa striscia.SEGUI IL LIVE, come seguire il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 novembre alle ore 15.00; non vi sono ancora notizie sullatelevisiva, ma non è escluso che escano novità a riguardo nelle ore a ridosso del match. Sportface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.